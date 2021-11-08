微弱大氣河風暴吹襲灣區 當局發強風警示

【KTSF 黃恩光報導】

一股較為微弱的大氣河風暴吹襲灣區，週一晚和週二早上最大雨和大風，國家氣象局發出強風警示，週一晚7時至週二凌晨3時生效。

強風警示涵蓋的範圍幾乎是整個灣區，包括北灣、東灣、舊金山（三藩市）、中半島，以及整個舊金山海灣沿岸地區。

週一晚7時到週二凌晨3時最大風，南風風速每小時20到30英里，疾風風速可高達45英里。

當局呼籲大家鞏固好戶外的家具和物件，強風有可能吹倒樹枝和電線桿，導致停電。

強風也會影響駕駛人士，尤其是駕駛車身較高的汽車以及拖車。

降雨方面，氣象局表示，下午4時左右，北灣沿岸開始下雨，雨帶向南移覆蓋整個灣區，最大雨的時候是晚上7時至明天清晨時分。

預測週二有驟雨，週三開始有陽光可是會寒冷。

氣象局預測，週一和週二的總降雨量，北灣地區2吋到3吋，舊金山1吋半左右，南灣地區降雨量較早前預測的少，大約5分1到半吋左右。

當局表示，這股來自，阿拉斯加的大氣河風暴，主要影響加拿大地區，但濕氣也為灣區帶來不少的雨水，估計風暴不會造成嚴重的水浸。

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