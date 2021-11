微弱大氣河風暴吹襲灣區 當局發強風警示

【KTSF 黃恩光報導】

一股較為微弱的大氣河風暴吹襲灣區,週一晚和週二早上最大雨和大風,國家氣象局發出強風警示,週一晚7時至週二凌晨3時生效。

強風警示涵蓋的範圍幾乎是整個灣區,包括北灣、東灣、舊金山(三藩市)、中半島,以及整個舊金山海灣沿岸地區。

週一晚7時到週二凌晨3時最大風,南風風速每小時20到30英里,疾風風速可高達45英里。

當局呼籲大家鞏固好戶外的家具和物件,強風有可能吹倒樹枝和電線桿,導致停電。

強風也會影響駕駛人士,尤其是駕駛車身較高的汽車以及拖車。

降雨方面,氣象局表示,下午4時左右,北灣沿岸開始下雨,雨帶向南移覆蓋整個灣區,最大雨的時候是晚上7時至明天清晨時分。

預測週二有驟雨,週三開始有陽光可是會寒冷。

氣象局預測,週一和週二的總降雨量,北灣地區2吋到3吋,舊金山1吋半左右,南灣地區降雨量較早前預測的少,大約5分1到半吋左右。

當局表示,這股來自,阿拉斯加的大氣河風暴,主要影響加拿大地區,但濕氣也為灣區帶來不少的雨水,估計風暴不會造成嚴重的水浸。

