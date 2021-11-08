最新就業數據表現良好 拜登稱美國經濟復甦比預期快（視頻）

November 8, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

針對最新的就業數據表現良好，總統拜登表示，美國經濟復甦的速度比預期快。

勞工部數據顯示，非農業職位數目10月份增加53.1萬份，多過市場預期，前兩個月的職位增長數目也大幅調高，其中休閒和旅遊相關行業的招聘明顯增加。

數據反映出，勞工市場已經重回軌道，廣泛領域都有職位增長，全國失業率跌至4.6%，是一年半以來最低水平。

不過報告中提到，勞動力參與率近月來幾乎沒有變動，反映出幾百萬待業的民眾仍然處於觀望態度，其中非洲裔的失業率也維持不變。

針對這份就業報告，拜登表示，美國經濟復甦的速度比預期快和強勁，他又呼籲每個國會眾議員就基建方案和社會福利開支法案投贊成票。

拜登說，這兩項法案對重返職場可以紓緩障礙，包括提供幼兒照顧的資助，不過立法程序仍須得到參議院通過，可能需要最少幾個星期時間。

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