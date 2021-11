Marin縣一兒童疫苗接種站預約檔期十分鐘內爆滿

【KTSF】

灣區不少家長希望在這個星期,搶先為自己5至11歲的孩子接種新冠肺炎疫苗,不過在Marin縣一個接種站,預約檔期在十分鐘內全部爆滿。

San Rafael市的Miller Creek初中,星期六開始為5至11歲兒童打針,預料每日會有一千個孩子來打針。

縣衛生局的職員為了令孩子更加安心,他們都打扮起來,和在接種站佈置飾物。

有家長表示,知道有關部門授權為孩子接種疫苗後,馬上帶他的9歲兒子去打針,她說孩子從出生以後,已經打過其他疫苗,所以新型肺炎疫苗不算是新鮮事。

她又說雖然本週末未能透過Miller Creek初中預約,但在Kaiser網站就預約到月尾,另外有家長就想等等。

Marin縣加開兩個為孩子打針的臨時接種站,報導指該縣12歲或以上居民的接種率已高達81%,因此對5至11歲的孩子疫苗的接種需求都很高。

