Marin縣一兒童疫苗接種站預約檔期十分鐘內爆滿

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灣區不少家長希望在這個星期，搶先為自己5至11歲的孩子接種新冠肺炎疫苗，不過在Marin縣一個接種站，預約檔期在十分鐘內全部爆滿。

San Rafael市的Miller Creek初中，星期六開始為5至11歲兒童打針，預料每日會有一千個孩子來打針。

縣衛生局的職員為了令孩子更加安心，他們都打扮起來，和在接種站佈置飾物。

有家長表示，知道有關部門授權為孩子接種疫苗後，馬上帶他的9歲兒子去打針，她說孩子從出生以後，已經打過其他疫苗，所以新型肺炎疫苗不算是新鮮事。

她又說雖然本週末未能透過Miller Creek初中預約，但在Kaiser網站就預約到月尾，另外有家長就想等等。

Marin縣加開兩個為孩子打針的臨時接種站，報導指該縣12歲或以上居民的接種率已高達81%，因此對5至11歲的孩子疫苗的接種需求都很高。

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