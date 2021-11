【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區獵人角(Candlestick Point)將會設立停車場,讓居住在汽車或休旅車的露宿者可以安全泊車過夜,將於明年1月啟用,在正式停車場啟用之前,市府於附近設立了臨時停車場給他們暫時落腳。

臨時停車場將會設在1236 Carroll Ave,直至獵人角的正式停車場啟用之前,讓露宿者泊車過夜。

市府表示,由於最近連日發生風暴和下雨,有很多露宿者受影響,因此希望臨時停車場,可以給他們安全地方泊車。

兩個月後啟用的獵人角正式停車場,將會提供150個車位,容納最多177人,24小時有保安,內設洗手間和沖身處等。

