居民及組織自發舉辦追悼會 悼念車禍身亡的陳煥瑛

東灣Alameda縣居民,以及民間組織自發舉辦追思會,悼念星期三早上在Alameda市車禍中身亡的Alameda縣縣參事陳煥瑛。

追思會在奧克蘭(屋崙)Alameda縣府大樓,即是陳煥瑛縣參事辦事處外面舉行,週四傍晚有數百人出席。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「這場面有這麼多人來,證實了她這30年以來做了許多事情,不單只對華裔有貢獻,而是對整個Alameda縣不同族裔的人,都受惠於她。」

陳錫澎與陳煥瑛相識超過30年,週四在悼念活動中,陳錫澎提到當年陳煥瑛擔任奧克蘭聯合校區教育委員,仍然住在奧克蘭時,委託他賣房子。

陳錫澎說:「她有一天打電話給我,想把自己的房子賣出去,搬去Alameda為了子女讀書,事後我問她為何這麼多大公司,你又認識這麼多人,為何要找我呢?她講這番說話令我很感動,,她說我們自己亞裔,,自己華人都不幫助自己的話,什麼人會幫我們?」

陳煥瑛由教育委員到競選縣參事,到選上州眾議員,甚至擔任州眾議院民主黨領袖,後來回歸Alameda縣當選縣參事。幾十年的公職生涯,陳煥瑛幾乎是戰無不勝,然而有多少人知道,她身為華裔女性遇到的挑戰?

陳錫澎記得陳煥瑛在一次講座,講到自己名字的由來。

陳錫澎說:「原來她爸爸的時候,許多中國人家庭重男輕女,她說其實父親當日希望生個兒子,可是生了個女兒,煥瑛的意思就是最低限度,,希望帶個兒子給他,所以她很鼓勵所有女性,無論在任何層面,在教育上、政治上、在事業上,都應該有一席地位。她很強調雖然我是女人,你不能看低我,我一定要為女人發聲。」

陳煥瑛今年5月15日,在奧克蘭一場反仇視亞裔的集會上,說了這番話:「我要對社區說你要堅強,你要知道我們強壯而堅毅抵抗的歷史,我們可以共渡困難。」

星期三早上,陳煥瑛在Alameda市帶狗散步時,被一輛汽車撞倒,送院後傷重死亡,終年72歲。

亞裔社區感激陳煥瑛作出的一切貢獻,也惋惜失去了一位敢於發聲,多年來為亞裔爭取權益的領袖。

