居民及組織自發舉辦追悼會 悼念車禍身亡的陳煥瑛

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣居民，以及民間組織自發舉辦追思會，悼念星期三早上在Alameda市車禍中身亡的Alameda縣縣參事陳煥瑛。

追思會在奧克蘭（屋崙）Alameda縣府大樓，即是陳煥瑛縣參事辦事處外面舉行，週四傍晚有數百人出席。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「這場面有這麼多人來，證實了她這30年以來做了許多事情，不單只對華裔有貢獻，而是對整個Alameda縣不同族裔的人，都受惠於她。」

陳錫澎與陳煥瑛相識超過30年，週四在悼念活動中，陳錫澎提到當年陳煥瑛擔任奧克蘭聯合校區教育委員，仍然住在奧克蘭時，委託他賣房子。

陳錫澎說：「她有一天打電話給我，想把自己的房子賣出去，搬去Alameda為了子女讀書，事後我問她為何這麼多大公司，你又認識這麼多人，為何要找我呢？她講這番說話令我很感動，，她說我們自己亞裔，，自己華人都不幫助自己的話，什麼人會幫我們？」

陳煥瑛由教育委員到競選縣參事，到選上州眾議員，甚至擔任州眾議院民主黨領袖，後來回歸Alameda縣當選縣參事。幾十年的公職生涯，陳煥瑛幾乎是戰無不勝，然而有多少人知道，她身為華裔女性遇到的挑戰？

陳錫澎記得陳煥瑛在一次講座，講到自己名字的由來。

陳錫澎說：「原來她爸爸的時候，許多中國人家庭重男輕女，她說其實父親當日希望生個兒子，可是生了個女兒，煥瑛的意思就是最低限度，，希望帶個兒子給他，所以她很鼓勵所有女性，無論在任何層面，在教育上、政治上、在事業上，都應該有一席地位。她很強調雖然我是女人，你不能看低我，我一定要為女人發聲。」

陳煥瑛今年5月15日，在奧克蘭一場反仇視亞裔的集會上，說了這番話：「我要對社區說你要堅強，你要知道我們強壯而堅毅抵抗的歷史，我們可以共渡困難。」

星期三早上，陳煥瑛在Alameda市帶狗散步時，被一輛汽車撞倒，送院後傷重死亡，終年72歲。

亞裔社區感激陳煥瑛作出的一切貢獻，也惋惜失去了一位敢於發聲，多年來為亞裔爭取權益的領袖。

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