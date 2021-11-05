Alameda縣參事陳煥瑛被車撞身亡 警方調查肇事原因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

警方正在調查週三導致Alameda縣參事陳煥瑛死亡的車禍，警方表示，會調查現場的各種因素，包括是否因為日出不久的陽光，影響了駕駛者的視線。

Alameda市警方發言人證實，週三早上被撞倒的行人，就是Alameda縣縣參事陳煥瑛，現場位於Shoreline Drive 1700號地段，Grand街以東，警方指出，週三早上約8點，一輛SUV在Shoreline Drive向東行駛，撞倒正在過馬路的陳煥瑛。

Bill住在車禍現場不遠，週三剛好開車經過。

Bill說：「我看見一位女士躺在地上，最初以為是個男人，另外一個女人在她旁邊打電話，明顯就是撞倒人的女子。」

警方表示，SUV的女司機留在現場配合警方調查非常合作，警方表示，女司機在車禍後也很震驚。

案發時陳煥瑛正在帶愛犬Maggie散步，警方表示，車禍發生後，Maggie在現場沒有受傷，後來被送去動物收容中心。

警方發言人指出，陳煥瑛的家人要求警方不要公佈太多案情。

警方正積極調查車禍起因，現場沒有交通燈，是個三面有停車標誌的路口，有居民表示，早上太陽在東邊升起後，陽光經常影響向東行駛的司機視線。

Bill說：「昨天早上很亮，如果你朝那邊看（是太陽的緣故）我的天哪，那人被撞倒就在那裡，你看那邊，就在那裡。」

有居民表示附近有學校，早上路上有很多車。

受訪市民說：「早上8時許多人開車上班和送孩子上學，我的朋友說有時日出後，光線很強，當你向東開車時，我不知道。」

另一名市民說：「這裡到處都是停車標誌，我不知道發生什麼事。」

本台向警方查詢時警方也表示，週三車禍發生時日出不久，肇事汽車當時正向東行駛，陽光有可能是導致車禍的其中一個因素，但警方正在調查現場所有可能導致車禍的原因，至於肇事汽車當時有沒有超速駕駛，仍在調查中。

警方表示，由於案件在調查中，暫時沒有對司機發出告票，至於會不會起訴肇事司機，有待Alameda縣地檢處的決定。

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