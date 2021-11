Alameda縣參事陳煥瑛被車撞身亡 警方調查肇事原因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

警方正在調查週三導致Alameda縣參事陳煥瑛死亡的車禍,警方表示,會調查現場的各種因素,包括是否因為日出不久的陽光,影響了駕駛者的視線。

Alameda市警方發言人證實,週三早上被撞倒的行人,就是Alameda縣縣參事陳煥瑛,現場位於Shoreline Drive 1700號地段,Grand街以東,警方指出,週三早上約8點,一輛SUV在Shoreline Drive向東行駛,撞倒正在過馬路的陳煥瑛。

Bill住在車禍現場不遠,週三剛好開車經過。

Bill說:「我看見一位女士躺在地上,最初以為是個男人,另外一個女人在她旁邊打電話,明顯就是撞倒人的女子。」

警方表示,SUV的女司機留在現場配合警方調查非常合作,警方表示,女司機在車禍後也很震驚。

案發時陳煥瑛正在帶愛犬Maggie散步,警方表示,車禍發生後,Maggie在現場沒有受傷,後來被送去動物收容中心。

警方發言人指出,陳煥瑛的家人要求警方不要公佈太多案情。

警方正積極調查車禍起因,現場沒有交通燈,是個三面有停車標誌的路口,有居民表示,早上太陽在東邊升起後,陽光經常影響向東行駛的司機視線。

Bill說:「昨天早上很亮,如果你朝那邊看(是太陽的緣故)我的天哪,那人被撞倒就在那裡,你看那邊,就在那裡。」

有居民表示附近有學校,早上路上有很多車。

受訪市民說:「早上8時許多人開車上班和送孩子上學,我的朋友說有時日出後,光線很強,當你向東開車時,我不知道。」

另一名市民說:「這裡到處都是停車標誌,我不知道發生什麼事。」

本台向警方查詢時警方也表示,週三車禍發生時日出不久,肇事汽車當時正向東行駛,陽光有可能是導致車禍的其中一個因素,但警方正在調查現場所有可能導致車禍的原因,至於肇事汽車當時有沒有超速駕駛,仍在調查中。

警方表示,由於案件在調查中,暫時沒有對司機發出告票,至於會不會起訴肇事司機,有待Alameda縣地檢處的決定。

