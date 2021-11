醫生解釋為何新型肺炎疫苗劑量是根據兒童年齡而非體重而定

【KTSF 朱慧琪報導】

為甚麼新型肺炎疫苗劑量是根據兒童年齡,而不是他們的體重而定?

Pfizer的新型肺炎疫苗用於5至12歲兒童,同樣是需要打兩針,而兩針至少相隔21日,而疫苗劑量是青少年及成人疫苗的3分之1。

但一些家長有疑問,為什麼疫苗的劑量多少是根據兒童的年齡,而不是根據他們的體重而定?

公共衛生醫生Chris Pernell指,劑量多少是因兒童的免疫系統而異。

Pernell醫生說:「疫苗是基於年輕人的免疫系統、發育階段或年齡,此所以你會看到年齡界限的差異。」

在試驗中顯示,Pfizer較小劑量疫苗的免疫反應,並不低於12歲以上人群更大劑量的疫苗。

Pernell醫生表示,父母不需擔心劑量的多少。

Pernell醫生說:「家長若有一個11歲的兒童,無論多重,你11歲的兒童都應接受該年齡層的疫苗劑量。」

Pfizer藥廠表示,未來還有可能降低12至15歲兒童的新型肺炎疫苗劑量,而目前他們的主要目標是提供安全有效的疫苗。

