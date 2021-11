美國通脹升溫 中產階層生活出現變化（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

美國通脹影響食品和天然氣等難以削減的商品價格,為很多家庭帶來影響,更可能令中產階層的生活出現變化。

如果今年你加薪幅度不到5.4%,變相你正在減薪,因為通脹率較聯邦儲備局試圖維持健康經濟的2%目標超出兩倍以上,更高的價格正在影響難以削減的商品,例如食物,天然氣及房屋等。

CNN有線新聞網記者就用了一日時間與一家人一起購物,看看價格上漲對他們的影響。

說:「母親Krista Stotler說:「我們看著所有價格上升,雜貨價格全部加價,一加侖的奶原本是1.99元,現在升至2.79元,如果我一星期買12加侖,乘4星期,一個月你知道多出多少錢嗎?」

他們說,每週多付100美元,所以感受到通貨膨脹的壓力,他們亦指出,通脹影響了他們買不起健康食品。

父親Larry Stotler說:「我們不買最健康的東西,因為價格已經上漲了,有時我感到有點內疚,我們買不起那些會更健康東西給孩子。」

他們過著和很多人一樣的中產階級生活,但壓力越來越大,這意味著通脹可能令中產階層的生活出現變化。

Krista表示,食物以外,汽油藥物廁紙等等統統都貴了,如果價格持續上升,他們兩夫婦可能會找一些兼職幫補生計。

