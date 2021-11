【有線新聞】

英國政府批准使用美國默克藥廠、即香港所稱的默沙東所研發的新型肺炎口服藥,成為全球先例。

英國藥品及保健品管理局指,口服抗病毒藥莫納皮拉韋,可以減少新型肺炎中度至嚴重患者留院及死亡的風險。

根據管理部門及獨立專家對藥物安全性、質量及效用的評估,批准莫納皮拉韋用作首款治療新型肺炎的口服藥,英國亦成為首個批准使用這款口服藥的國家,是歷史性的一天,早前有消息指本港醫管局亦計劃購入這款口服藥。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。