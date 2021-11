【KTSF】

一名舊金山(三藩市)休班警長在San Mateo市因涉嫌搶劫藥房被捕,正在放無薪假,等待內部調查。

San Mateo警方表示,週三下午約6點,在Concar Drive 666號Rite Aid藥房發生搶劫案,疑犯Davin Cole是舊金山警隊一名警長,被指控二級搶劫罪和拒捕。

案發當晚,San Mateo市警方在Facebook貼出這張相,指警員接報到搶劫案現場,警方指時疑犯被捕前曾試圖逃跑。

