舊金山(三藩市)金門公園附近Haight Ashbury區週四下午發生槍擊案,造成一人死亡一人受傷。

案發現場位於Haight夾Masonic街,警方表示,下午1時左右發生槍擊案,總共兩個人中槍,其中一個人死亡,另一人受傷送院治療。

警方將案件列為兇殺案調查。警方需要封閉案發現場附近街道,部分Muni巴士服務也受到影響,需要改道。

警方沒有透露案件詳情,但呼籲市民如果目擊案件,或者有錄影片段請聯繫警方,匿名報案電話是(415) 575-4444。

