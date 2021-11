舊金山准許為5至11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)准許為5至11歲兒童接種Pfizer的新型肺炎疫苗,並準備為4.4萬個兒童打針。

舊金山公共衛生局週三晚舉行了中文論壇,解答家長對孩子接種疫苗的疑問,當中最多人問題到,新冠肺炎疫苗對兒童是否安全,華埠衛生局局長白幹榮醫生重申,疫苗的作用利遠多於弊,疫苗對兒童對抗新冠肺炎的有效率高達91%,產生的微副作用都比成人的小。

白幹榮說:「有關(針後發生)心肌炎告心包炎個案,CDC 7月時已經出了報告,影響最多的是12至17歲男性,在100萬針之中只有60針發生,即是大約0.006%,十分少。」

舊金山暫時從州府接收到1.2萬劑疫苗,有好多家長問到如何幫子朋友接種,衛生局建議他們先問家庭醫生,或者查詢http://myturn.ca.gov,找診所提供疫苗。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「孩子用的疫苗針和成人的有不同,劑量只有3份之1,注射的針頭和針筒都比成人的小,所以要另外向州府訂,所以未來幾星期,會有足夠友疫苗給孩子,可能家長在頭一兩星期難預約,不須心急,一定有充足疫苗。」

他又指出,現時市內4間學校的接種站,不是舊金山聯合校區的學生都可以去接種。

兒童疫苗跟成人一樣,要打兩針後14日才算完成接種,而且流感針和新冠疫苗可以同時打。

另外,當局又呼籲更多合資格打加強針的長者,盡快在節日假期之前打針,現時只有兩成合資格的長者打了加強針,大約2.3萬幾人。

安老自助處聯同其他組織,都會在本星期六在日落區Irving夾22街的Walgreens停車場舉行活動,為合資格的長者打加強針,時間是早上10點至下午4點,參加者有機會贏得價值600元的獎品,其他成人都可以去打,不過該活動就不會提供給5至11歲兒童接種。

