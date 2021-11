San Mateo縣開設「Playland」接種站 超級英雄陪幼童打針

【KTSF 朱慧琪報導】

San Mateo縣開設名為「Playland」的接種疫苗活動,活動中會有「超級英雄」陪伴幼童打針。

5至11歲疫苗正式開放給兒童接種,但是小朋友挨針吵鬧,家長總是頭痛。

San Mateo縣開設這個臨時診所,就應該幫助到各位家長,臨時診所可以減輕兒童打針恐懼,診所中會有「超級英雄」、「機械磚塊 Roblox」陪伴著小朋友打針。

打針後,小朋友可以玩玩「樂高樂園」、「糖果樂園」及「食鬼」來舒緩打針的痛楚。

兒童疫苗接種站地址在:San Mateo County Event Center,時間是11月6日及13日星期六早上9點至下午4點,11月10日至12日星期三至星期五下午2點半至7點,民眾必須要上網預約,網址是:http://myturn.ca.gov,選擇SMC Health- Event Center- Pediatric。

