兩亞裔漢涉非法經營地下賭博被聖荷西警方逮捕（視頻）

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兩名亞裔男子非法經營地下賭博遭到聖荷西警方逮捕，警方進而發現隔壁有種植大量大麻。

位於聖荷西Rogers Ave 1600 號路段的這個工業區，已經被警方盯了很久，該地點是各種非法活動的中心，包括賭博、毒品交易和買賣贓物。

警方在今年暑假接獲線報裡頭進行非法活動，9月17日，警方執搜索令突襲該處，裡面的人立刻打破牆壁逃到隔壁。

警方發言人Christian Camarillo說：「在執行搜查令期間，裡面的人開始逃跑，他們從相鄰商戶的後門跳出並逃走，警方迅速拘留他們，我們確實找到了一連串連接這兩個不同商戶的途徑。」

聖荷西警方查扣33磅的大麻、25磅的四氫大麻酚以及武器。

最新調查發現，John Le和Mike Le兩人經營地下賭博及種植大麻，上星期五警方逮捕兩人，並在住家發現另外市值60萬的3百磅大麻，還有3萬元現金以及武器。

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