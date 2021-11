兩亞裔漢涉非法經營地下賭博被聖荷西警方逮捕（視頻）

【KTSF】

兩名亞裔男子非法經營地下賭博遭到聖荷西警方逮捕,警方進而發現隔壁有種植大量大麻。

位於聖荷西Rogers Ave 1600 號路段的這個工業區,已經被警方盯了很久,該地點是各種非法活動的中心,包括賭博、毒品交易和買賣贓物。

警方在今年暑假接獲線報裡頭進行非法活動,9月17日,警方執搜索令突襲該處,裡面的人立刻打破牆壁逃到隔壁。

警方發言人Christian Camarillo說:「在執行搜查令期間,裡面的人開始逃跑,他們從相鄰商戶的後門跳出並逃走,警方迅速拘留他們,我們確實找到了一連串連接這兩個不同商戶的途徑。」

聖荷西警方查扣33磅的大麻、25磅的四氫大麻酚以及武器。

最新調查發現,John Le和Mike Le兩人經營地下賭博及種植大麻,上星期五警方逮捕兩人,並在住家發現另外市值60萬的3百磅大麻,還有3萬元現金以及武器。

