洛杉磯市長參加聯合國氣候大會期間確診新型肺炎

【KTSF 李廷英報導】

洛杉磯市長在參加聯合國氣候大會時，對新冠狀病毒的檢測呈陽性，屬於突破性感染。

洛杉磯市長Eric Garcetti週三在參加在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候大會時確診，他的辦公室發推文宣布這個消息，並說他感覺很好，目前正在酒店房間裡隔離，他已經接種了疫苗。

氣候大會有世界各國領導人，和來自世界各地的數以萬計的人出席，由於是在英國疫情升高的時候舉行，聯合國主辦單位制定了嚴格的防疫規則，包括要求每位與會者戴上口罩，並每天早上出示陰性結果的證明，才能進入會場。

Garcetti週一與來自世界各地的其他市長一起乘火車抵達，當中包括倫敦、巴黎、孟加拉國的達卡和塞拉利昂的弗里敦等首都市長。

Garcetti是無數政治和科學領導人發表演講、出席小組討論、合影留念，並在氣候談判中與其他人交流的人之一。

像許多其他參與者一樣，峰會照片顯示，他時而戴口罩時而不戴。

英國政府週二記錄了33,865例感染和293例死亡，這是自2月以來的最高單日死亡人數，儘管病例數已從10月份每天約46,000例的峰值有所下降，但英國的病例率仍遠高於歐洲大部分地區。

儘管接種疫苗的人仍然可以將病毒傳播給他人，但在完全接種疫苗的人群中發生所謂的突破性感染，還是比較罕見。