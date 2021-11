聖地牙哥Kaiser醫院護士因拒接種新冠疫苗被停職

【KTSF】

一名未接種疫苗的護士被聖地牙哥一家醫院停職,而此前她提出的宗教豁免申請被拒絕。

前護士Tori Jensen說:「我被護送出Kaiser Permanente,因為我不想打疫苗。」

她不再是聖地牙哥Kaiser Permanente醫療中心的護士。

她說她的宗教豁免申請被駁回,理由是她的請求不是基於對某一宗教理論的虔誠信仰。

Jensen說:「所以我覺得這太主觀了,這是美國,我們有宗教自由,你甚至不能問我是什麼宗教,根據我的第一修正案權利,它受到保護。」

她聲稱是基督徒,而上帝賜予免疫系統足以對抗疫情,現在她要求人力資源部的人來跟她談談,為什麼她的宗教豁免對Kaiser醫院來說不夠好。

醫院發布聲明說:「我們認為濫用宗教豁免來避免接種疫苗,是對有真誠宗教信仰的人的不尊重,並可能違反我們希望員工遵守的道德標準。」

Jensen說:「我不知道什麼樣的流行病需要解僱願意工作的護士,在我看來是說不通,這是我的生計,對我很重要,我覺得我因為我真誠的宗教信仰而受到歧視,據我所知,我從未感染過COVID,我從未將其傳染給任何人,從未傷害過任何人,我覺得我真的很有信心照顧病人,因為我每週必須接受兩次測試,我戴著N95口罩,我採取了所有的預防措施。」

