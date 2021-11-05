聖地牙哥Kaiser醫院護士因拒接種新冠疫苗被停職

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一名未接種疫苗的護士被聖地牙哥一家醫院停職，而此前她提出的宗教豁免申請被拒絕。

前護士Tori Jensen說：「我被護送出Kaiser Permanente，因為我不想打疫苗。」

她不再是聖地牙哥Kaiser Permanente醫療中心的護士。

她說她的宗教豁免申請被駁回，理由是她的請求不是基於對某一宗教理論的虔誠信仰。

Jensen說：「所以我覺得這太主觀了，這是美國，我們有宗教自由，你甚至不能問我是什麼宗教，根據我的第一修正案權利，它受到保護。」

她聲稱是基督徒，而上帝賜予免疫系統足以對抗疫情，現在她要求人力資源部的人來跟她談談，為什麼她的宗教豁免對Kaiser醫院來說不夠好。

醫院發布聲明說：「我們認為濫用宗教豁免來避免接種疫苗，是對有真誠宗教信仰的人的不尊重，並可能違反我們希望員工遵守的道德標準。」

Jensen說：「我不知道什麼樣的流行病需要解僱願意工作的護士，在我看來是說不通，這是我的生計，對我很重要，我覺得我因為我真誠的宗教信仰而受到歧視，據我所知，我從未感染過COVID，我從未將其傳染給任何人，從未傷害過任何人，我覺得我真的很有信心照顧病人，因為我每週必須接受兩次測試，我戴著N95口罩，我採取了所有的預防措施。」

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