【KTSF 張麗月報導】

聯邦商務部統計顯示,美國對外貿易赤字升至歷史新高,9月份飆升11.2%,進一步擴大至破紀錄809億元。

主要因為整體出口明顯下跌3%,其中貨品出口更跌4.7%,出口減少的貨品包括工業用品和原油,但消費產品出口仍處於破紀錄水平。

至於美國的整體入口就上升0.6%,貨品入口上升0.8%,繼續打破紀錄,入口激增的產品包括電腦、電氣設備和工業材料等。

由於全球供應鏈仍然不暢通,導致成本持續上漲, 令通脹升高。

貿赤持續擴大已經連續五個季度,拖慢美國的GDP經濟增長。

