聯邦政府規定大企業員工須在1月4日前接種完整新冠疫苗（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

聯邦政府週四規定大型企業的員工，必須在1月4日之前接種完整新型肺炎疫苗，否則每週必須提出病毒檢測陰性證明，儘管不少人質疑這項疫苗令，但許多衛生專家表示，這才是保護勞工和結束疫情大流行的關鍵。

拜登政府週四宣布，大型企業員工需要趕在1月4日之前接種完整疫苗。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「我們知道最傷害職場的是有疫情爆發。」

週四推出的新疫苗令，適用於僱用100人以上的企業，對象是8400萬私營企業僱員。

美國職業安全與健康管理局表示，僱主應該為員工安排有薪假期，以應對接種疫苗後員工身體可能會出現的各種情況。

如果員工在1月4日截止日期之前沒有接種完整疫苗，則必須每星期接受病毒檢測。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「我們知道疫苗絕對能救命，也知道這疫苗令可行。」

聯邦僱員包括1700萬在健保機構工作的僱員，現在都需要趕在1月4日之前接種完整疫苗。

這項計劃首先在上個月由總統拜登宣布，並直接傳達給了勞工部，呼籲應急部門員工接種疫苗以保障工作場所的健康安全。

但批評者認為，此舉會加劇勞工短缺，並引發供應鏈問題。

The Heritage Foundation高級研究員Doug Badger說：「這是打針或打工的最後通牒，只能將經濟推向更糟。」

對此，總統拜登回應說，從未因疫苗令而引發大規模解僱或勞工短缺。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。