聯邦政府規定大企業員工須在1月4日前接種完整新冠疫苗（視頻）

聯邦政府週四規定大型企業的員工,必須在1月4日之前接種完整新型肺炎疫苗,否則每週必須提出病毒檢測陰性證明,儘管不少人質疑這項疫苗令,但許多衛生專家表示,這才是保護勞工和結束疫情大流行的關鍵。

拜登政府週四宣布,大型企業員工需要趕在1月4日之前接種完整疫苗。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「我們知道最傷害職場的是有疫情爆發。」

週四推出的新疫苗令,適用於僱用100人以上的企業,對象是8400萬私營企業僱員。

美國職業安全與健康管理局表示,僱主應該為員工安排有薪假期,以應對接種疫苗後員工身體可能會出現的各種情況。

如果員工在1月4日截止日期之前沒有接種完整疫苗,則必須每星期接受病毒檢測。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「我們知道疫苗絕對能救命,也知道這疫苗令可行。」

聯邦僱員包括1700萬在健保機構工作的僱員,現在都需要趕在1月4日之前接種完整疫苗。

這項計劃首先在上個月由總統拜登宣布,並直接傳達給了勞工部,呼籲應急部門員工接種疫苗以保障工作場所的健康安全。

但批評者認為,此舉會加劇勞工短缺,並引發供應鏈問題。

The Heritage Foundation高級研究員Doug Badger說:「這是打針或打工的最後通牒,只能將經濟推向更糟。」

對此,總統拜登回應說,從未因疫苗令而引發大規模解僱或勞工短缺。

