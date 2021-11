兒科醫生解答5至11歲兒童接種新冠疫苗問題

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著5至11歲兒童開始可以接種新冠疫苗,一些跟疫苗相關的問題,也成為家長近期關注的焦點,醫療機構Sutter週四就舉辦視訊記者會,解答家長的諸多疑惑。

醫療機構Sutter週四安排了兩位兒科醫生,專門針對5至11歲兒童接種新冠疫苗的問題,解答外界的疑惑。

首先家長最擔心接種疫苗可能會有後遺症的問題,尤其在青少年和年輕族群,陸續傳出有心肌炎(myocarditis)的案例。

Sutter兒科醫生Judith Vallero說:「答案是這非常罕見,僅有2.13個案例,在每十萬宗接種疫苗案例中,而高發率落在16至29歲之間。」

由於流感季節將至,很多家長都在問新冠疫苗能不能和流感疫苗一起施打?答案跟成人的情況相同。

Sutter兒科醫生 Stephanie Chiang說:「答案是對的、是可以也是安全的,接種新冠疫苗同時也打其他疫苗。」

儘管兩種疫苗可以一起接種,對幼童來說,到底兒科醫生會建議讓孩子一起接種,還是排開來分別接種呢?

Chiang醫生說:「最重要的是這兩種疫苗最好盡快接種,因為我們已經有流感案例,在流感季將至之際,當然新冠疫情已經在了,又有Delta變種病毒,我認為愈快保護好孩子愈好。」

至於有過敏症的孩子能不能打疫苗?

Chiang醫生說:「有食物過敏的孩子打新冠疫苗,是沒有問題的,唯一要謹慎的情況是,如果他們先前曾對新冠疫苗有反應。」

曾經確診新冠肺炎的孩子,能不能打疫苗,又該何時去接種呢?

Vallero醫生說:「建議仍然是肯定的,因為我們仍希望有很強健的抗體免疫反應,同時也有一些研究顯示,即使感染新冠肺炎後,接種疫苗有助於人體提升免疫力。」

Chiang醫生說:「我們建議你應該接種疫苗,在你解除隔離期之後,通常來說是十天,所以確診十天之後你解除隔離,你就應該去接種疫苗。」

由於5至11歲的劑量和12歲以上青少年的劑量不同,對於即將年滿12歲的孩子,又該打哪一種劑量呢?

Vallero醫生說:「如果孩子打第二針前滿12歲,指引將是以接種時年齡為準,接種適當年齡的劑量。」

至於年紀小的幼童,在接種疫苗之前,家長可以先和孩子溝通,做好心理準備,為孩子帶上心愛的玩具或布偶,陪同他們打針,也可以讓孩子和朋友一起去接種疫苗,都可以讓他們打針時感覺較舒適。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。