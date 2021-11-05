兒科醫生解答5至11歲兒童接種新冠疫苗問題

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著5至11歲兒童開始可以接種新冠疫苗，一些跟疫苗相關的問題，也成為家長近期關注的焦點，醫療機構Sutter週四就舉辦視訊記者會，解答家長的諸多疑惑。

醫療機構Sutter週四安排了兩位兒科醫生，專門針對5至11歲兒童接種新冠疫苗的問題，解答外界的疑惑。

首先家長最擔心接種疫苗可能會有後遺症的問題，尤其在青少年和年輕族群，陸續傳出有心肌炎（myocarditis）的案例。

Sutter兒科醫生Judith Vallero說：「答案是這非常罕見，僅有2.13個案例，在每十萬宗接種疫苗案例中，而高發率落在16至29歲之間。」

由於流感季節將至，很多家長都在問新冠疫苗能不能和流感疫苗一起施打？答案跟成人的情況相同。

Sutter兒科醫生 Stephanie Chiang說：「答案是對的、是可以也是安全的，接種新冠疫苗同時也打其他疫苗。」

儘管兩種疫苗可以一起接種，對幼童來說，到底兒科醫生會建議讓孩子一起接種，還是排開來分別接種呢？

Chiang醫生說：「最重要的是這兩種疫苗最好盡快接種，因為我們已經有流感案例，在流感季將至之際，當然新冠疫情已經在了，又有Delta變種病毒，我認為愈快保護好孩子愈好。」

至於有過敏症的孩子能不能打疫苗？

Chiang醫生說：「有食物過敏的孩子打新冠疫苗，是沒有問題的，唯一要謹慎的情況是，如果他們先前曾對新冠疫苗有反應。」

曾經確診新冠肺炎的孩子，能不能打疫苗，又該何時去接種呢？

Vallero醫生說：「建議仍然是肯定的，因為我們仍希望有很強健的抗體免疫反應，同時也有一些研究顯示，即使感染新冠肺炎後，接種疫苗有助於人體提升免疫力。」

Chiang醫生說：「我們建議你應該接種疫苗，在你解除隔離期之後，通常來說是十天，所以確診十天之後你解除隔離，你就應該去接種疫苗。」

由於5至11歲的劑量和12歲以上青少年的劑量不同，對於即將年滿12歲的孩子，又該打哪一種劑量呢？

Vallero醫生說：「如果孩子打第二針前滿12歲，指引將是以接種時年齡為準，接種適當年齡的劑量。」

至於年紀小的幼童，在接種疫苗之前，家長可以先和孩子溝通，做好心理準備，為孩子帶上心愛的玩具或布偶，陪同他們打針，也可以讓孩子和朋友一起去接種疫苗，都可以讓他們打針時感覺較舒適。

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