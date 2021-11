有醫生稱兒童新冠疫苗副作用不能忽視

【KTSF】

有醫學界人士在《USA Today》新聞網上發表文章指出,有兒童疫苗好事,但兒童疫苗的副作用不能忽視,醫生應該坦誠告知家長,而家長也不妨暫時採取觀望態度。

Vinay Prasad醫生在《USA Today》發表文章指出,兒童疫苗的臨床試驗對象只有幾千人,以及所用的劑量,論規模不能充分記錄在其他年齡層及不同劑量所錄得的副作用,比如有關5至11歲兒童打針後發生心肌炎的機率及嚴重性就不清楚。

此外,5至11歲兒童疫苗臨床試驗的設計,也沒有觸及這個年齡層所用的疫苗及劑量,是否能減慢無症狀感染或傳播給家人。

有見及此,該名醫生建議家長不妨觀望一陣,等有更多有關副作用的數據可供參考,他也建議醫生坦誠告知家長當中涉及的不明風險。

