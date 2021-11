Contra Costa縣週五起在三個地點為5至11歲兒童接種新冠疫苗

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Contra Costa縣目前收到約兩萬劑Pfizer的兒童疫苗,週五起在三個地點為5至11歲兒童接種新冠疫苗。

Contra Costa縣週五起,在該縣的三個地點,為5至11歲兒童接種新冠疫苗,光是週五就有約400個預約,這三處地點分別位於Antioch、Richmond和Concord的縣立公共衛生疫苗站。

Contra Costa縣共有9萬2千個年齡在5至11歲之間的兒童,目前該縣收到約兩萬劑Pfizer兒童疫苗,也就是大約成人或青少年劑量的3分之1,兩劑同樣要相隔約三個星期,至於其他醫療機構和連鎖藥房目前也在進貨中,很快可以開放讓兒童接種。

縣衛生官員表示,新冠疫情已經造成太多孩子染病甚至死亡,建議家長盡快讓合資格的兒童接種疫苗。

Contra Costa縣衛生官Chris Farnotano說:「我們看到多數孩子還好,但是有一些孩子會病得很重,染上新冠肺炎後,因新冠住院的30%兒童中,並沒有健康問題,健康的孩子染病後可能很嚴重。」

目前這三處地點不接受現場walk in,必須有預約才能前往,家長可以上Contra Costa縣的網站為孩子預約,或是打電話給縣衛生部門洽詢,不限於該縣居民才能接種,詳情可點擊:https://covidvaccine.cchealth.org/COVIDVaccine/index.html

