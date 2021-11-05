Contra Costa縣週五起在三個地點為5至11歲兒童接種新冠疫苗

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Contra Costa縣目前收到約兩萬劑Pfizer的兒童疫苗，週五起在三個地點為5至11歲兒童接種新冠疫苗。

Contra Costa縣週五起，在該縣的三個地點，為5至11歲兒童接種新冠疫苗，光是週五就有約400個預約，這三處地點分別位於Antioch、Richmond和Concord的縣立公共衛生疫苗站。

Contra Costa縣共有9萬2千個年齡在5至11歲之間的兒童，目前該縣收到約兩萬劑Pfizer兒童疫苗，也就是大約成人或青少年劑量的3分之1，兩劑同樣要相隔約三個星期，至於其他醫療機構和連鎖藥房目前也在進貨中，很快可以開放讓兒童接種。

縣衛生官員表示，新冠疫情已經造成太多孩子染病甚至死亡，建議家長盡快讓合資格的兒童接種疫苗。

Contra Costa縣衛生官Chris Farnotano說：「我們看到多數孩子還好，但是有一些孩子會病得很重，染上新冠肺炎後，因新冠住院的30%兒童中，並沒有健康問題，健康的孩子染病後可能很嚴重。」

目前這三處地點不接受現場walk in，必須有預約才能前往，家長可以上Contra Costa縣的網站為孩子預約，或是打電話給縣衛生部門洽詢，不限於該縣居民才能接種，詳情可點擊：https://covidvaccine.cchealth.org/COVIDVaccine/index.html

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