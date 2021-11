鮑威爾私人葬禮華盛頓舉行 拜登和兩位前總統出席

【KTSF】

美國第一位非洲裔國務卿鮑威爾的私人葬禮週五在首都華盛頓的國家天主教大教堂舉行,總統拜登和兩名前任總統都有出席。

鮑威爾是四星上將,美國軍方第一位非洲裔參謀長聯席會議主席,後來更成為第一位黑人國務卿,他在軍方和政界都備受尊崇。

在週五的私人葬禮上,總統拜登、前總統小布殊和奧巴馬、前國務卿希拉莉克林頓等都出席,向他作最後致敬。

正在康復的克林頓,以及特朗普總統都沒有出席葬禮。

鮑威爾過去曾經批評特朗普,1月6日國會大樓衝擊事件發生後,鮑威爾更聲稱自己不願意做共和黨人。

鮑威爾的政治理念是世界的衝突,應該透過政治談判方式來解決。

總統拜登形容鮑威爾是美國的英雄,但拜登在週五的葬禮上沒有致悼詞。

鮑威爾的兒子Michael Powell表示,他父親實現了美國夢。

Michael Powell說:「正如他在自傳中說,他的旅程是美國旅程,鮑威爾是有寬大胸懷的勇猛獅子,我們非常懷念他。」

鮑威爾本身患上血癌,他已接種完整新型肺炎疫苗,因為疫情併發症而逝世,享年84歲。

