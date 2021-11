微弱至中等強度大氣河風暴下星期一抵灣區

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局預測,一股微弱至中等強度的大氣河下星期一抵達灣區,將為廣泛地區帶來降雨,但預測這一股大氣河不會像上月的大氣河那樣,造成狂風暴雨。

氣象局預測下星期一和星期二下雨,星期三會有驟雨,估計星期一到星期三,北灣地區降雨量會達到2吋到3吋,舊金山(三藩市)和東灣降雨量1吋到2吋,東灣內陸地區和南灣降雨量半吋到1吋。

上月24號的大氣河風暴屬於最強的五級,為整個灣區帶來豐沛的降雨,部分地區降雨量打破了同期的紀錄,而即將來臨的大氣河會較為微弱,可是也會帶來可觀的降雨,但預料不會造成水浸。

大氣河是指長又窄的雨帶,好像天上的一條河,大氣河一般寛300到400英里,長500到1000英里,含大量濕氣所以會導致大雨。

氣象局表示,對於今次大氣河準確的降雨量,以及什麼地區最大雨仍有待觀察。

