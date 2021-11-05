南灣亞裔組織走訪多市警察局向警員送免費午餐（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區治安問題惡化，引發華裔社區擔憂，南灣有社區組織發起「感激警察」活動，將在感恩節之前，走訪南灣多個城市的警察局，派發免費午餐，該組織週二前往近期備受爭議的聖塔克拉拉縣警局總部，為警長和縣警們送上溫暖。

南灣非牟利組織，亞裔美好社區促進會（AABC）週二和Saratoga市長趙嬿等人一同來到聖塔克拉拉縣縣警局總部內，派發120份午餐給縣警局員工，有台式雞排便當、美式三明治，以及奶茶等，感謝疫情期間聖縣警員加強巡邏保障縣民的安全，以及在反亞裔仇視情緒高漲下，加強保護亞裔社區，這是該組織發起「感激警察」活動的第二站。

亞裔美好社區促進會會長高蕙玲說：「我們AABC非常的感謝在地方上這些警方和縣警，能夠提供服務，讓我們能夠享受一個比較安全的家園。」

近期被指監獄管理不當，而被多方要求下台的聖塔克拉拉縣警局警長Laurie Smith親自出席活動，Smith警長先前已經表態絕對不會辭職，她在活動上對於有關爭議則閉口不談。

Smith說：「他們已經為我們西部分局提供過午餐，今天則是到總部這裡，這個組織稱為亞裔美好社區促進會，是我們縣警局的好夥伴，謝謝你們提供食物給我們所有人，我們非常感激，謝謝。」

在黑人生命寶貴運動浪潮下，要求削減警察部門經費的聲音一直沒有停過，持續影響警方士氣。

聖塔克拉拉縣警局近來更是雪上加霜，除了警長被要求下台，有報導指聖塔克拉拉縣民事大陪審團，已就獄政管理案展開調查，加上先前聖縣副警長Rick Sung涉貪遭到起訴，都讓縣警局陷入高度爭議。

這次的派餐活動，也為縣警局員工送上節日溫暖，亞裔美好社區促進會第一站已經為Cupertino警察送餐，接下來依序會到Sunnyvale、Cambell以及Mountain View等城市的警察局派送午餐。

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