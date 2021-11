南灣亞裔組織走訪多市警察局向警員送免費午餐（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區治安問題惡化,引發華裔社區擔憂,南灣有社區組織發起「感激警察」活動,將在感恩節之前,走訪南灣多個城市的警察局,派發免費午餐,該組織週二前往近期備受爭議的聖塔克拉拉縣警局總部,為警長和縣警們送上溫暖。

南灣非牟利組織,亞裔美好社區促進會(AABC)週二和Saratoga市長趙嬿等人一同來到聖塔克拉拉縣縣警局總部內,派發120份午餐給縣警局員工,有台式雞排便當、美式三明治,以及奶茶等,感謝疫情期間聖縣警員加強巡邏保障縣民的安全,以及在反亞裔仇視情緒高漲下,加強保護亞裔社區,這是該組織發起「感激警察」活動的第二站。

亞裔美好社區促進會會長高蕙玲說:「我們AABC非常的感謝在地方上這些警方和縣警,能夠提供服務,讓我們能夠享受一個比較安全的家園。」

近期被指監獄管理不當,而被多方要求下台的聖塔克拉拉縣警局警長Laurie Smith親自出席活動,Smith警長先前已經表態絕對不會辭職,她在活動上對於有關爭議則閉口不談。

Smith說:「他們已經為我們西部分局提供過午餐,今天則是到總部這裡,這個組織稱為亞裔美好社區促進會,是我們縣警局的好夥伴,謝謝你們提供食物給我們所有人,我們非常感激,謝謝。」

在黑人生命寶貴運動浪潮下,要求削減警察部門經費的聲音一直沒有停過,持續影響警方士氣。

聖塔克拉拉縣警局近來更是雪上加霜,除了警長被要求下台,有報導指聖塔克拉拉縣民事大陪審團,已就獄政管理案展開調查,加上先前聖縣副警長Rick Sung涉貪遭到起訴,都讓縣警局陷入高度爭議。

這次的派餐活動,也為縣警局員工送上節日溫暖,亞裔美好社區促進會第一站已經為Cupertino警察送餐,接下來依序會到Sunnyvale、Cambell以及Mountain View等城市的警察局派送午餐。

