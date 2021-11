假日快到美國勞工嚴重短缺 公司加強福利吸引員工（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

假日季節快到來,而美國卻嚴重短缺勞工,各地的公司不得不加強福利,來吸引員工到崗工作。

如果您正在找工作,那麼現在就是最佳時機,各大公司正在敞開大門,歡迎更多新員工加入,目前新加入的員工數量遠低於離職的人數,現在人們把這個現象稱為「離職大潮」。

聯邦勞工部長Marty Walsh說:「我們看到疫情的殺傷力,讓人們害怕重回職場。」

在疫情下一項問卷調查顯示,有500萬人因為要照顧孩子而不能工作,300萬人擔心上班會染疫,但更多的人只是單純的選擇離職,離職的原因包括他們需要更高的工資、更良好的工作環境,以及更加靈活的工作安排。

Walsh說:「許多家庭和許多人尋求工作和生活的平衡,他們在改變中,他們要換工作或改變職業,他們在考慮。」

因為假日季節就要到來了,公司之間爭搶勞工的架勢愈發激烈,有的單位提供更高的工資和獎金以吸引新員工。

亞馬遜為臨時工提供3千美元的簽約獎金,平均起薪為每小時18元,有些公司則是在加強福利,包括幫助償還助學貸款、容許放有薪假去做義工、提供人工受孕保險,甚至寵物保險,更有甚者為員工購買假日出行的頭等艙機票。

Spanx創辦人Sara Blakely說:「我為你們買了兩張頭等艙機票,去世界任何地方。」

這間公司除了為員工訂購昂貴的頭等艙機票之外,還單獨給旅行休假的員工一萬美元的旅行贊助金,有了這種福利,您還不想上班嗎?

