假日快到美國勞工嚴重短缺 公司加強福利吸引員工（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

假日季節快到來，而美國卻嚴重短缺勞工，各地的公司不得不加強福利，來吸引員工到崗工作。

如果您正在找工作，那麼現在就是最佳時機，各大公司正在敞開大門，歡迎更多新員工加入，目前新加入的員工數量遠低於離職的人數，現在人們把這個現象稱為「離職大潮」。

聯邦勞工部長Marty Walsh說：「我們看到疫情的殺傷力，讓人們害怕重回職場。」

在疫情下一項問卷調查顯示，有500萬人因為要照顧孩子而不能工作，300萬人擔心上班會染疫，但更多的人只是單純的選擇離職，離職的原因包括他們需要更高的工資、更良好的工作環境，以及更加靈活的工作安排。

Walsh說：「許多家庭和許多人尋求工作和生活的平衡，他們在改變中，他們要換工作或改變職業，他們在考慮。」

因為假日季節就要到來了，公司之間爭搶勞工的架勢愈發激烈，有的單位提供更高的工資和獎金以吸引新員工。

亞馬遜為臨時工提供3千美元的簽約獎金，平均起薪為每小時18元，有些公司則是在加強福利，包括幫助償還助學貸款、容許放有薪假去做義工、提供人工受孕保險，甚至寵物保險，更有甚者為員工購買假日出行的頭等艙機票。

Spanx創辦人Sara Blakely說：「我為你們買了兩張頭等艙機票，去世界任何地方。」

這間公司除了為員工訂購昂貴的頭等艙機票之外，還單獨給旅行休假的員工一萬美元的旅行贊助金，有了這種福利，您還不想上班嗎？

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