【KTSF 韓千繪報導】

美國的網絡安全專家週三通知所有聯邦機構更新他們的電腦系統,以免受到黑客攻擊。

美國網絡安全和基礎設施安全局,週三向所有聯邦機構發布了一項全面指令,指令要求這些機構在兩週內更新他們的硬件和軟件,以及修復任何潛在的系統漏洞,同時必須制定減少安全問題影響的流程。

該指令是在美國網絡安全官員警告聯邦機構的防衛能力未能跟上網絡攻擊的步伐之後發布的。

就在去年,俄羅斯黑客幾個月內在與聯邦部門相連的網絡中進行網絡攻擊卻未被發現,該指令適用於除五角大樓之外的所有聯邦機構。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。