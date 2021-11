美國國防部估計到2030年 中國或有至少千枚核彈頭

【有線新聞】

美國發表新一份《中國軍力報告》,預計中國到2030年會有至少1000枚核彈頭,比去年估算大升,又認為解放軍2027年軍事現代化目標,是要令台灣依北京條件談判。但美軍分析,北京這兩年內不會對台動武。中方批評美方罔顧事實、充滿偏見。

美國國防部向國會呈交的《中國軍力報告》,大幅調高中國核武器估算,估計到2027年會有700枚核彈頭,再過多3年,會增加到至少1000枚。對比去年,當時估計中國有少於200枚核彈頭,到2030年就有約400枚,增加超過2倍。

《報告》形容增速比美國預期快更可能已經具備海陸空三路,發射彈道導彈的能力。

《報告》提到,中國去年宣布確保2027年,實現建軍百年奮鬥目標,加快國防和軍事現代化。若如期實現,會為北京應對台灣,提供更多可靠軍事選項。又指內地傳媒引述軍方消息,

解放軍到2027年的目標是具備在印太地區對抗美軍的能力,迫使台灣當局依北京的條件談判。

《報告》指北京從未放棄對台使用武力,蔡英文去年初成功連任總統,北京和台灣之間局勢轉趨緊張,北京在政治和軍事方面加強對台施壓,又指解放軍近期派出破紀錄戰機飛近台灣,是回應美台關係轉好。

但美軍參謀長聯席會議主席米利不認為北京會在短期內對台動武。

米利說:「這視乎你不久將來所指意思。很多情況都可能發生。但據我對北京的分析,不會短期內發生。即未來6、12或24個月的窗口。」

米利又指中國用40年時間投入大量資源發展軍事力量,由以陸軍為主,到現時進展至海陸空等領域具備軍力,「中國夢」就是要在全球挑戰美國,在未來10至20年,為美國國家安全和地區方面帶來很多挑戰。若美軍不作根本的改變,會在衝突中處於劣勢。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。