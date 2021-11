舊金山計劃在金銀島和Yerba Buena島發展新房屋項目（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德計劃在金銀島(Treasure Island)和Yerba Buena Island發展新房屋項目,以及建立新社區。

市府計劃在舊金山市區和東灣之間的金銀島和Yerba Buena Island興建8千個住宅單位,其中2千幾個將會是可負擔單位,幫助一些無家可歸者,另外,又會建設完善的交通網絡,以及公園、餐廳、酒店、商店等,希望建立一個新社區,這個項目花了近20年討論。

布里德說:「金銀島是我們想建的新社區,除了會有可負擔單位、市價單位,以及中間價格的單位,最重要的是為不同收入人士建新單位,不能停止發展。」

市府表示將會在首階段撥款2500萬元,項目發展機構表示,將會設立新渡輪線,來回金銀島和舊金山市中心。

Treasure Island社區發展項目Chris Meany說:「渡輪線將會在明年元旦對公眾開放啟用,每日17程來回每程只需6至7分鐘,沿途可欣賞Alcatraz和金門公園的美景。」

除了渡輪之外,他們又指已經設立新的巴士線連接金銀島和東灣和舊金山市中心,他們希望金銀島的居民,將來不需要開車都能通勤。

他又表示,島的一半空間,大約300英畝的土地,將會劃為公園,發展工程也是跟足最新可持續綠化發展項目。

