舊金山(三藩市)聯合校區表示,由於收生人數大減,正面臨1.25億元的財政虧損,有可能要縮班。

舊金山聯合校區委員Kevin Boggess說:「若要如此大幅度削減,我們必須考慮所有方面,如何展開全面討論,履行對家庭的承諾,不止如此,也會制定長遠可持續方案,對家庭對本市。」

舊金山校區委員會必須在12月15日之前表決遞交預算案如何平衡開支,否則州府將會接管校區。

校區委員會週二晚開會討論方案,有可能要縮班和削減服務,例如可能削減特殊課程教師、輔導員、多元語言課程等,可能影響學生。

校區表示,一向面對收生減少問題,新型肺炎疫情加劇這個情況,而家長就希望校區考慮其他方法。

