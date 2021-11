舊金山警方拘捕多名連環入屋爆竊案疑犯（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕8月和9月期間,Ingleside及Taraval區連環入屋爆竊案的多名疑犯,幾宗案件的做案手法相似。

其中一宗發生在8月3日中午,有3名匪徒闖入Sunnydale Ave 500號路段一幢房屋,當時在屋內的81歲事主夫婦表示,其中一名匪徒用槍指著他,其餘兩名匪徒就搶走屋內的現金和珠寶等財物。

另一宗發生在Louisburg街100跑路段,3名匪徒經車房闖入屋內,逼3名事主進入屋內一個房間,其中一名匪徒一度用槍柄打事主,令事主同輕傷,其他匪徒就搶走屋內財物。

第三宗劫案發生在9月2號,在Paris街600號路段,匪徒用相似手法,一人用槍指嚇事主,其多人就搶財物。

警方在上月拘捕一共5名涉及這幾宗劫案的匪徒,年齡介乎25至39歲,來自東灣和北灣等城市,各人被控搶劫和爆竊等罪名。

警方呼籲更多有線索的人士,致電415-575-4444通知警方。

