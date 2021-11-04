舊金山警方拘捕多名連環入屋爆竊案疑犯（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕8月和9月期間，Ingleside及Taraval區連環入屋爆竊案的多名疑犯，幾宗案件的做案手法相似。

其中一宗發生在8月3日中午，有3名匪徒闖入Sunnydale Ave 500號路段一幢房屋，當時在屋內的81歲事主夫婦表示，其中一名匪徒用槍指著他，其餘兩名匪徒就搶走屋內的現金和珠寶等財物。

另一宗發生在Louisburg街100跑路段，3名匪徒經車房闖入屋內，逼3名事主進入屋內一個房間，其中一名匪徒一度用槍柄打事主，令事主同輕傷，其他匪徒就搶走屋內財物。

第三宗劫案發生在9月2號，在Paris街600號路段，匪徒用相似手法，一人用槍指嚇事主，其多人就搶財物。

警方在上月拘捕一共5名涉及這幾宗劫案的匪徒，年齡介乎25至39歲，來自東灣和北灣等城市，各人被控搶劫和爆竊等罪名。

警方呼籲更多有線索的人士，致電415-575-4444通知警方。

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