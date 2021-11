Santa Clara縣開始為5到11歲兒童接種新型肺炎疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣週三開始為5歲到11歲的兒童接種新型肺炎疫苗。

Santa Clara縣在Alum Rock區Emmanuel浸信會教堂設立疫苗診所,有首批為兒童而設的新型肺炎疫苗,週二為縣內5歲到11歲兒童接種疫苗。

Santa Clara縣有約16萬7千名5歲到11歲兒童,佔縣總人口大約9%,聯邦疾控中心(CDC)批准使用專為兒童而設的Pfizer新型肺炎疫苗,劑量是成年人的3分1,需要分兩次注射疫苗,第一針和第二針之間相隔3個星期。

Santa Clara縣衛生局鼓勵家長帶孩子們接種疫苗。

Santa Clara Valley醫療中心副醫務總監Jennifer Tong說:「眾多研究發現疫苗在這年齡的副作用,與成年人很類似,我們已經有幾個月時間觀察成年人接種疫苗,可見疫苗保護力很強而風險很低

今天現場有藥劑師解答家長們的問題。」

藥劑師李浩基(Andrew Li)說:「每一種藥都會有一些副作用,常見的副作用包括手臂會有小小痛,有機會有小小發燒,可能有傷風感冒症狀。」

家長可上網為兒童預約接種疫苗,網址是http://sccfreevax.org,縣府表示,現在可能很難預約,但是兒童疫苗將會陸續運抵,到時會開放更多預約時間。

另外,縣府表示,為年滿12歲人士而設的新型肺炎疫苗供應充足,仍未接種疫苗的人士,應該盡快接種疫苗。

縣衛生局將會與多個校區合作,在大約80間學校設立疫苗診所,尤其在受疫情影響特別嚴重的地區。

縣府提醒接種新型肺炎疫苗是免費的,不需要有醫療保險,當局也不會過問移民身份。

如果家長對疫苗有顧慮,可與家庭醫生商量。

