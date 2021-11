【KTSF】

聖他克拉拉縣(Santa Clara)議會週二全體通過南灣兩處Homekey計劃。

這兩處分別是位於Mountain View的Crestview Hotel和Santa Clara的Bella Vista Inn,反對人士說,一共收到超過3300個反對興建簽名,但計劃還是通過。

有居民表示心情十分難過,尤其是Crestview Hotel位置介於Mountain View和Sunnyvale交界,附近有很多住宅及學校,改建為遊民永久住宅,令附近居民都十分擔憂治安。

縣議員李洲曉在會議表示,收到多陳情的信件,會嚴格調查入住遊民的背景,不會有諸如販毒者的混入,不過有居民表示正在考慮是否要打官司。

