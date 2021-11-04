5歲或以上兒童週三起可接種Pfizer新型肺炎疫苗

November 4, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

兒童週三起可以開始接種Pfizer新型肺炎疫苗，大家都希望過一個安全盡興的聖誕節，在華盛頓有家長在第一日就急不及待帶孩子接種疫苗。

華盛頓兒童國家醫療中心週三開放給5到11歲合資格的兒童接種疫苗，中心的熊醫生（Dr. Bear）與小狗Barney在場迎接小朋友。

8歲的Carter去打針，他爸爸表示，週二等待了全日，就是為等待CDC總監正式簽署授權，很高興聽到週三便有疫苗，立即把握機會去打針。

Carter的父親Brian Giglio說：「就是高興，昨晚失眠了，因為覺得過去一年半的情緒就快結束。」

Carter就說，希望盡快打第二針，這樣他可以同其他小朋友玩耍。

Carter說：「我家有地庫，爸爸說我打齊針，就可以跟鄰居一起在地庫遊戲，自疫情開始後我們就沒一起玩了。」

其他來打針的小朋友都說，很期待能再與同學擁抱、開生日派對及玩互掟枕頭的遊戲。

拜登政府說，有足夠的Pfizer疫苗，提供給全國2800萬個5至11歲的兒童接種。

全國各地有部份指定的Walgreens藥房將從週六開始，為這個年齡層的兒童打針。

如果兒童在感恩節前開始接種，到聖誕節時就將會全面得到保護。

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