5歲或以上兒童週三起可接種Pfizer新型肺炎疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

兒童週三起可以開始接種Pfizer新型肺炎疫苗,大家都希望過一個安全盡興的聖誕節,在華盛頓有家長在第一日就急不及待帶孩子接種疫苗。

華盛頓兒童國家醫療中心週三開放給5到11歲合資格的兒童接種疫苗,中心的熊醫生(Dr. Bear)與小狗Barney在場迎接小朋友。

8歲的Carter去打針,他爸爸表示,週二等待了全日,就是為等待CDC總監正式簽署授權,很高興聽到週三便有疫苗,立即把握機會去打針。

Carter的父親Brian Giglio說:「就是高興,昨晚失眠了,因為覺得過去一年半的情緒就快結束。」

Carter就說,希望盡快打第二針,這樣他可以同其他小朋友玩耍。

Carter說:「我家有地庫,爸爸說我打齊針,就可以跟鄰居一起在地庫遊戲,自疫情開始後我們就沒一起玩了。」

其他來打針的小朋友都說,很期待能再與同學擁抱、開生日派對及玩互掟枕頭的遊戲。

拜登政府說,有足夠的Pfizer疫苗,提供給全國2800萬個5至11歲的兒童接種。

全國各地有部份指定的Walgreens藥房將從週六開始,為這個年齡層的兒童打針。

如果兒童在感恩節前開始接種,到聖誕節時就將會全面得到保護。

