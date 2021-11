【KTSF】

國會眾議長普洛西週三宣布,將員工每年放4星期有薪假的項目,重新放入1.75萬億元的《重建得更好》方案中,但民主黨內溫和派的西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin就大潑冷水,Manchin認為4星期有薪假可以談,但財政來源必須是勞資雙方共同承擔。

Manchin對媒體Insider表示,他不贊成將4星期有薪假放入1.75萬億元社會開支方案中,是因為民主黨人動用按黨派路線而為的預算案「協調」程序來立法。

他願意支持4星期有薪假,前提是勞資雙方支付工資稅來承擔成本。

有專家就指出,為此而增設新的工資稅,將會扣除相當多的工資,對低薪工人來講特別吃力。

