衛生專家稱疫苗不會損害小朋友未來生育能力

【KTSF 朱慧琪報導】

兒童疫苗第一日開打,很多家長依然擔心疫苗是否會損害小朋友未來的生育能力。

美國高級衛生專家在較早的時候,已經否認了疫苗會損害孩子未來的生育能力,但最近的一項調查顯示,依然有66%的受訪家長有這方面的憂慮。

兒科專家Hina Talib回應指:「不幸的是,這是來自一些錯誤信息,它被媒體報導並通過社交媒體傳播,所以父母會問這個問題。」

美國兒科學會、聯邦疾控中心(CDC)及美國婦產科學院,與其他醫生公共衛生官員都表示,新型肺炎疫苗不會影響生育能力。

Talib說:「我會是第一個跳起來大聲疾呼,若當中有聯繫的話,根本沒有, 所以你不必擔心。」

Talib也表示,疫苗不會影響青春期,敦促家長如有疑慮就要醫生聯繫。

Talib說:「我認為大多數兒科醫生能夠與您討論您需要了解的資訊,以便做出明智的決定。它基於科學、基於研究,而不是基於在網絡上看到的一些以恐懼為本的信息。」

