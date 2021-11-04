華社領袖陳錫澎望民眾勿忘陳煥英對華人社區貢獻（視頻）

【KTSF】

東灣Alameda縣華裔縣參事陳煥瑛（Wilma Chan）週三早上在Alameda市帶狗散步時被汽車撞倒，搶救後不治，跟陳煥英有30多年交情的奧克蘭華埠商會主席陳錫澎聽到噩耗, 難過到幾乎說不出話來。

陳錫澎說：「我還不能想像…她…這個意外…真的發生，所以這個….對我來講不容易。」

跟陳煥英有30多年交情的陳錫澎，還是無法相信這個噩耗，在採訪過程中數度哽咽，他說星期一才跟陳煥英碰面，討論如何幫助小商業解決ADA問題，他說希望大家記得陳煥英對華人社區的貢獻。

陳錫澎說：「希望每個人都能記住，陳煥英貢獻了30年，為我們社區貢獻蠻大，每一次有需要幫助的人，低收入、 小孩 、年長者，都是他的首先要照顧的人群。」

陳錫澎說一定會協助陳煥英家人處理後事。

陳錫澎說：「我希望能夠跟她兒子通話，也希望能為她做些事情。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。