華社領袖陳錫澎望民眾勿忘陳煥英對華人社區貢獻（視頻）

東灣Alameda縣華裔縣參事陳煥瑛(Wilma Chan)週三早上在Alameda市帶狗散步時被汽車撞倒,搶救後不治,跟陳煥英有30多年交情的奧克蘭華埠商會主席陳錫澎聽到噩耗, 難過到幾乎說不出話來。

陳錫澎說:「我還不能想像…她…這個意外…真的發生,所以這個….對我來講不容易。」

跟陳煥英有30多年交情的陳錫澎,還是無法相信這個噩耗,在採訪過程中數度哽咽,他說星期一才跟陳煥英碰面,討論如何幫助小商業解決ADA問題,他說希望大家記得陳煥英對華人社區的貢獻。

陳錫澎說:「希望每個人都能記住,陳煥英貢獻了30年,為我們社區貢獻蠻大,每一次有需要幫助的人,低收入、 小孩 、年長者,都是他的首先要照顧的人群。」

陳錫澎說一定會協助陳煥英家人處理後事。

陳錫澎說:「我希望能夠跟她兒子通話,也希望能為她做些事情。」

