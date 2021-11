【KTSF】

加州政府週三表示會全力推動5歲至11歲兒童接種新型肺炎疫苗,將會在各增加的接種點。

州長辦公室指出,加州獲聯邦分發的120萬劑兒童新型肺炎疫苗陸續運抵加州,將足夠為州內5歲到11歲兒童接種。

州府會與各地方政府,以及非牟利機構合作,在州內設立幾千個接種中心。

州府表示,家長週四開始可以到加州網站MyTurn.ca.gov,或致電833-422-4255,查看就近的疫苗接種地點。

