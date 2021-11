【KTSF】

正當灣區有三個縣,東灣的Contra Costa和Alameda,以及北灣的Marin縣較早時放寬口罩令之際,整個灣區的疫情傳播率其實繼續上升。

聯邦疾病防控中心(CDC)的地圖顯示,除了北灣Sonoma縣維持最嚴重的紅色級別外,其餘灣區所有縣現在都是橙色,之前曾下降至黃色級別的東灣Alameda縣和中半島San Mateo縣,本週又上升至橙色,剩下的兩個黃色級別縣,舊金山(三藩市)和北灣Marin縣,週三也重回橙色疫情水平,顯示新症增加和確診率上升。

不過Marin縣衛生當局表示,當局採取疫情限制措施時,病毒傳播率並非唯一的決定因素,其他的指標仍然很好,例如Marin縣有超過八成人已接種疫苗,他們也會密切留意住院人數變化。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。