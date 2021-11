全美週二選舉共和黨表現出色 向民主黨敲警鐘

【KTSF 張麗月報導】

全美多個州週二舉行主要選舉,當中包括維珍尼亞州選州長、紐約選市長,以及波士頓市長選舉,由民主黨籍的華裔Michelle Wu勝出,她是波士頓歷來第一位少數族裔的女市長。

全美在週二的選舉中,共和黨表現出色,選舉結果也反映出向民主黨人敲起警鐘,要留意選民關注的經濟和疫情議題。

許多人認為,今次選舉是明年中期選舉的前奏。

在維珍尼亞州的州長選舉,由共和黨籍商界出身的Glenn Youngkin勝出,擊敗民主黨籍對手、前任州長Terry McAuliffe

Youngkin說:「我們第一天就開工,恢復學校的優異。」

維州聯邦民主黨參議員Tim Kaine就認為,民主黨人在今次維州州長選舉中落敗,歸咎於國會民主黨人在討論法案時遲遲未能達成協議,況且民主黨在國會參眾兩院處於主導地位,選民自然期待民主黨人可以很快取得妥協。

拜登政府的白宮顧問也承認,McAuliffe在維州落敗,對民主黨人在明年中期選舉敲起警鐘,但就指出,單憑一次選舉,不可以對整體選舉結果下結論。

此外,新澤西州州長選舉,民主黨籍州長Phil Murphy正尋求連任,如果勝出,他將會是超過40年來首位連任成功的民主黨籍州長。

另外,民主黨在波士頓市長選舉也表現亮麗,華裔的吳弭(Michelle Wu)勝出,成為波士頓歷來首位少數族裔的女市長。

吳弭說:「處理大事要勇於解決和補救,要在社區著手改變,我們需要、我們應該兩樣都做。」

至於紐約市長選舉,由非洲裔的退休警官Eric Adams勝出,他是紐約市歷來第二位黑人市長。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。