波士頓週二舉行市長選舉,華裔吳弭(Michelle Wu)當選成為該市首位亞裔女性市長。

吳弭以62.3%的選票擊敗也是女性對手Annissa Essaibi George。

吳弭的父母來自台灣,她畢業於哈佛大學法學院,曾是聯邦參議員Elizabeth Warren的競選團隊成員,自2013年首次當選波士頓市議員連任至今,並於2016年當選市議會議長,也是波士頓第一位亞裔議長。

