Alameda縣華裔縣參事陳煥瑛被車撞倒搶救後不治

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣華裔縣參事陳煥瑛(Wilma Chan)週三早上在Alameda市帶狗散步時被汽車撞倒,送院後延至下午2時半不治,終年72歲。

陳煥瑛的辦事處發表聲明指出,週三早上陳煥瑛帶她的愛犬Maggie散步時,被一輛汽車撞倒,陳煥瑛頭部受重創,送往Highland醫院急救,但醫護人員無法挽回她的性命,陳煥瑛下午2時半傷重死亡。

聲明指出,陳煥瑛擔任公職30年,致力為兒童、家庭和長者發聲,並爭取可負擔房屋,以及為無醫療保險的人士爭取健保。

陳煥瑛遺下兩名子女和兩名孫兒,家屬感謝救援以及醫護人員的搶救。

陳煥瑛1994年當選Alameda縣縣參事,是首位亞裔縣參事,2000年至2006年當選州眾議員,並曾擔任民主黨領袖和黨鞭。

2010年陳煥瑛再次競選Alameda縣縣參事,並一直擔任這個職位直到現在。

