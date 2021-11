CDC通過授權使用Pfizer兒童新冠疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)專家顧問委員會週二建議授權使用5至11歲Pfizer兒童疫苗,之後疾控中心總監也正式通過,意味Pfizer兒童疫苗可正式使用。與此同時,白宮已經將數百萬劑兒童疫苗運出。

很多家長和兒科醫生都十分期待,與此同時,白宮已經開始運出疫苗,為2,800萬名5到11歲的兒童接種。

白宮冠狀病毒應對官員Jeff Zients說:「我們開始將1,500萬劑疫苗,從Pfizer的冷凍櫃和設施轉移到配送中心,在那裡數以百萬計的疫苗放入乾冰和跟踪標籤包裝後,轉到小型專用運輸箱內。」

在上週五Pfizer已獲FDA授權,在較年輕族群緊急使用,當時美國高級衛生官員已經做好準備。

Zients說:「我們要求各州、藥房和社區衛生中心,下第一張訂單,並提交詳細的分配計劃。」

疫苗上橙色標籤是代表著5歲到11歲兒童疫苗劑量,是12歲或以上的3分之1劑量,疫苗已經被放上卡車和飛機,並開始發送到超過2萬個地點。

Zients說:「在接下來的幾日,數百萬劑疫苗已經準備送達兒科醫生和家庭醫生診所、藥房、兒童醫院、社區衛生中心、農村衛生診所和其它地方。」

白宮表示,將在下週每天包裝和交付更多疫苗,美國將會把重點放在保護年幼的兒童上。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。