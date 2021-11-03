駐舊金山台北經文處將以買代租尋找新館址（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處將以買代租尋找新的館址，相關的籌備工作近期展開，僑界人士表示興奮，也有房產業內人士認為，現在正是購買商用辦公大樓的好時機。

駐舊金山台北經文處位於舊金山金融區Montgomery街555號的大樓內，二樓和五樓共兩個樓層，該處已於今年9月16日發出招標公告，招聘購置辦事處新址仲介服務。

這項公告宣告購買新大樓的作業已經啟動，儘管才剛剛起步，已經有僑領感到興奮。

台灣僑務委員夏玉珠說：「我覺得非常好，因為這件事情在很久以前已經在我們僑社醞釀，然後台北辦事處都已經開始在籌畫中，所以今天我們看到說，今天政策要開始實現的時候，對我們來講是個好消息。」

台灣僑務諮詢委員林貴香說：「有這個大樓，不只是說服務我們的僑胞，我覺得更是對外也能接待一些主流，推動一些外交，這樣一個永久的地址，一個據點我覺得很重要，有一個實質的互動和交流。」

本台洽詢駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，不過由於作業流程仍處於非常初步的階段，經文處方面強調，等有更多詳情之後，再向外界報告。

根據房產登記資料，目前經文處所租的大樓業主是GC 555 Montgomery LLC，該公司在2017年向華美銀行買下這棟大樓，在這個精華地段，經文處作為長期租客，租金不斐。

台灣外交部新年度的預算案中已經編列並獲審批，將斥資22.8億台幣，也就是約8180萬美元，分三年編列預算，來推動舊金山外館案，第一年的經費約15.5億台幣，相當於約5561萬美元。

台灣近20年來一直在推動外館自購計劃，其中在美國，像是紐約、芝加哥和洛杉磯等外館均已購產，如今才輪到舊金山，除了節省租金和保安的考量，有資深媒體人認為，美台關係升溫也有促進作用。

資深媒體人陳子巖說：「這是必然的，因為可以看得出來，這彰顯了美台關係的互信，已經日趨的在增加，而且讓台灣方面對美國會有更長遠的一個打算。」

根據本台掌握的消息，在完成仲介人士服務的招標後，將由獲選的仲介業者向經文處推薦新館地點，因此距離選址確定還有很多流程要走，從事房地產業20多年的夏玉珠表示，買當然比租划算，以買代租是正確的選擇。

夏玉珠說：「你買一個房地產，房地產會一年一年的增值，所以你現在辛苦一點，但是你在未來，你的收益是很大的。」

從事房屋和土地開發40年的僑領林貴香也說，買大樓可以免去擔心租約到期和租金上漲的問題，尤其疫情期間很多辦公大樓都退租或轉手，現在正是購入的最佳時機。

林貴香說：「時間點上此刻是非常好，因為很多人已經在家裡上班，甚至從別的城市過來的人，很多都已經回到他家了，所以我們就應該趁這個機會來購買辦公樓，價錢方面也會比較軟。」

也有僑界人士反應，未來在選址上，考慮到給僑胞的使用空間，以及方便洽公等。

舊金山台北姐妹市委員鄧灼照說：「我們希望這個辦公室，有一些地方給我們可以聚集，可以有圖書館啊怎麼樣，可以大家去享受，明白我們台灣的情況，這樣就比較方便。我相信有停車的地方，還有公車能夠到達的地方，對我們來說是非常方便的。」

這個新的館址到底會落在哪一個區域，目前還言之過早，不過唯一可以確定的是，基於過去與美方的協議，這個地點一定會在舊金山市。

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