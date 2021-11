駐舊金山台北經文處將以買代租尋找新館址（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處將以買代租尋找新的館址,相關的籌備工作近期展開,僑界人士表示興奮,也有房產業內人士認為,現在正是購買商用辦公大樓的好時機。

駐舊金山台北經文處位於舊金山金融區Montgomery街555號的大樓內,二樓和五樓共兩個樓層,該處已於今年9月16日發出招標公告,招聘購置辦事處新址仲介服務。

這項公告宣告購買新大樓的作業已經啟動,儘管才剛剛起步,已經有僑領感到興奮。

台灣僑務委員夏玉珠說:「我覺得非常好,因為這件事情在很久以前已經在我們僑社醞釀,然後台北辦事處都已經開始在籌畫中,所以今天我們看到說,今天政策要開始實現的時候,對我們來講是個好消息。」

台灣僑務諮詢委員林貴香說:「有這個大樓,不只是說服務我們的僑胞,我覺得更是對外也能接待一些主流,推動一些外交,這樣一個永久的地址,一個據點我覺得很重要,有一個實質的互動和交流。」

本台洽詢駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,不過由於作業流程仍處於非常初步的階段,經文處方面強調,等有更多詳情之後,再向外界報告。

根據房產登記資料,目前經文處所租的大樓業主是GC 555 Montgomery LLC,該公司在2017年向華美銀行買下這棟大樓,在這個精華地段,經文處作為長期租客,租金不斐。

台灣外交部新年度的預算案中已經編列並獲審批,將斥資22.8億台幣,也就是約8180萬美元,分三年編列預算,來推動舊金山外館案,第一年的經費約15.5億台幣,相當於約5561萬美元。

台灣近20年來一直在推動外館自購計劃,其中在美國,像是紐約、芝加哥和洛杉磯等外館均已購產,如今才輪到舊金山,除了節省租金和保安的考量,有資深媒體人認為,美台關係升溫也有促進作用。

資深媒體人陳子巖說:「這是必然的,因為可以看得出來,這彰顯了美台關係的互信,已經日趨的在增加,而且讓台灣方面對美國會有更長遠的一個打算。」

根據本台掌握的消息,在完成仲介人士服務的招標後,將由獲選的仲介業者向經文處推薦新館地點,因此距離選址確定還有很多流程要走,從事房地產業20多年的夏玉珠表示,買當然比租划算,以買代租是正確的選擇。

夏玉珠說:「你買一個房地產,房地產會一年一年的增值,所以你現在辛苦一點,但是你在未來,你的收益是很大的。」

從事房屋和土地開發40年的僑領林貴香也說,買大樓可以免去擔心租約到期和租金上漲的問題,尤其疫情期間很多辦公大樓都退租或轉手,現在正是購入的最佳時機。

林貴香說:「時間點上此刻是非常好,因為很多人已經在家裡上班,甚至從別的城市過來的人,很多都已經回到他家了,所以我們就應該趁這個機會來購買辦公樓,價錢方面也會比較軟。」

也有僑界人士反應,未來在選址上,考慮到給僑胞的使用空間,以及方便洽公等。

舊金山台北姐妹市委員鄧灼照說:「我們希望這個辦公室,有一些地方給我們可以聚集,可以有圖書館啊怎麼樣,可以大家去享受,明白我們台灣的情況,這樣就比較方便。我相信有停車的地方,還有公車能夠到達的地方,對我們來說是非常方便的。」

這個新的館址到底會落在哪一個區域,目前還言之過早,不過唯一可以確定的是,基於過去與美方的協議,這個地點一定會在舊金山市。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。