舊金山地檢官控告亞裔警員過失殺人罪（視頻）

舊金山(三藩市)一名亞裔警員Kenneth Cha,在2017年時開槍射傷一名非洲裔男子Sean Moore,Moore經3年治療後過身,舊金山地檢官博徹思週二控告該名警員過失殺人等多項罪名。

被告警員Cha面臨過失殺人、開槍襲擊、造成他人身體嚴重受傷等罪名,是舊金山史上第二名在職警員被控兇殺罪名。

地檢官博徹思表示,當有警員不跟指引使用暴力時,會詆毀其他警員的功勞,以及打擊公眾對執法人員的信心。

事件是2017年1月6日,Cha和同袍接到舉報指,一名精神懷疑有問題的非洲裔男子Moore,涉嫌違反禁制令,發出嘈音滋擾鄰居,於是前往Moore的家。

兩名警員最初上門時,Moore叫他們回去,並否認有滋擾鄰居,他說當時正在打掃房屋,但是兩名警員不理會Moore的指示,Cha一度走上前向Moore噴胡椒噴劑,兩個警員之後又一度用警棍打Moore,Moore於是還手踢了Cha的同袍一腳,之後打算跑回自己房屋,此時Cha向Moore的腹部開了兩槍,整個過程不夠8分鐘。

Moore的內贓受傷,經3年治療後在獄中不治,法醫官證實他的死因是被子彈損傷所致。

Moore在治病期間,一度被起訴8項罪名,不過法官指,Cha和他的同袍當日的行為並無跟從指示,因此撤銷所有對Moore的指控。

舊金山市府今年年初同Moore家屬達成325萬元庭外和解,是市內史上最大筆和解金額。

舊金山警局對指控就發聲明回應指,認為Cha當晚的行動是受憲法保障。

