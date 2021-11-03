舊金山地檢官控告亞裔警員過失殺人罪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）一名亞裔警員Kenneth Cha，在2017年時開槍射傷一名非洲裔男子Sean Moore，Moore經3年治療後過身，舊金山地檢官博徹思週二控告該名警員過失殺人等多項罪名。

被告警員Cha面臨過失殺人、開槍襲擊、造成他人身體嚴重受傷等罪名，是舊金山史上第二名在職警員被控兇殺罪名。

地檢官博徹思表示，當有警員不跟指引使用暴力時，會詆毀其他警員的功勞，以及打擊公眾對執法人員的信心。

事件是2017年1月6日，Cha和同袍接到舉報指，一名精神懷疑有問題的非洲裔男子Moore，涉嫌違反禁制令，發出嘈音滋擾鄰居，於是前往Moore的家。

兩名警員最初上門時，Moore叫他們回去，並否認有滋擾鄰居，他說當時正在打掃房屋，但是兩名警員不理會Moore的指示，Cha一度走上前向Moore噴胡椒噴劑，兩個警員之後又一度用警棍打Moore，Moore於是還手踢了Cha的同袍一腳，之後打算跑回自己房屋，此時Cha向Moore的腹部開了兩槍，整個過程不夠8分鐘。

Moore的內贓受傷，經3年治療後在獄中不治，法醫官證實他的死因是被子彈損傷所致。

Moore在治病期間，一度被起訴8項罪名，不過法官指，Cha和他的同袍當日的行為並無跟從指示，因此撤銷所有對Moore的指控。

舊金山市府今年年初同Moore家屬達成325萬元庭外和解，是市內史上最大筆和解金額。

舊金山警局對指控就發聲明回應指，認為Cha當晚的行動是受憲法保障。

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