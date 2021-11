舊金山Market街全新可負擔出租房屋接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有全新可負擔出租房屋接受申請,位於Market街交通方便。

位於Market街1028號夾六街的PRISM,總共有193個住宅單位,其中27個是可負擔單位,包括開放式單位、一睡房以及兩睡房單位,適合一人至五人住戶。

收入限制方面,一人住戶年收入不能超過51,300元,而四人住戶年收入不超過73,250元,月租1,127元至1,361元。

不設停車位,但有停泊單車的地方。

大樓設有健身室,天台和住客休息室。

地點位於Market街中段,有Muni和捷運站交通方便,鄰近購物商場。

申請截止時間是11月29日下午5時,需要網上申請,詳情可上網:http://housing.sfgov.org/listings/for-rent,或瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnBgEUAV

