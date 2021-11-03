舊金山Market街全新可負擔出租房屋接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）有全新可負擔出租房屋接受申請，位於Market街交通方便。

位於Market街1028號夾六街的PRISM，總共有193個住宅單位，其中27個是可負擔單位，包括開放式單位、一睡房以及兩睡房單位，適合一人至五人住戶。

收入限制方面，一人住戶年收入不能超過51,300元，而四人住戶年收入不超過73,250元，月租1,127元至1,361元。

不設停車位，但有停泊單車的地方。

大樓設有健身室，天台和住客休息室。

地點位於Market街中段，有Muni和捷運站交通方便，鄰近購物商場。

申請截止時間是11月29日下午5時，需要網上申請，詳情可上網：http://housing.sfgov.org/listings/for-rent，或瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnBgEUAV

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