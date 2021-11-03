威州青年在抗議警暴示威中被控槍殺兩人案開審

November 3, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
Kyle Rittenhouse (Atlanta Journal-Constitution / YouTube)

【KTSF 馮政浩報導】

去年8月在威斯康辛州有群眾示威遊行，抗議警察打傷非洲裔，事故中有少年開槍做成兩死一傷，案件週二開審，辯方認為被告開槍打死人是出於自衛。

本案週二在威斯康辛州Kenosha開審，疑兇Kyle Rittenhouse被控5項重罪，包括一級謀殺。

他涉嫌去年8月在Kenosha殺死兩名男子及槍傷另一人，之前Kenosha發生警察槍擊事故，導致非洲裔Jacob Blake受重傷，觸發民眾示威抗議。

在兇殺案發生時，Rittenhouse只有17歲，他由伊利諾州的家居去到威斯康辛州，途中獲得一枝槍。

在週二的審訊中，有證人指當時有暴力事件，情況混亂。

證人Dominick Black說：「很多暴力和叫嚷，很多人扔東西，你大可說有人到那裡有其它原因，該處不是安全地方。」

辯方律師承認被告殺死兩名男子，以及傷及另外一人，但聲稱被告只是基於自衛而開槍。

辯方律師Mark Richards說：「證據顯示，（被告）在去年8/25的行為是合理的，當晚他被Rosenbaum(死者)攻擊。」

被告否認控罪，他的法律訴訟費用，包括200萬元的保釋金，是由右翼的保守派分子支付，被告聲稱是維持公義驅使他的行動。

本案最嚴重的罪名一旦成立，最高刑罰是終身監禁。

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