威州青年在抗議警暴示威中被控槍殺兩人案開審

去年8月在威斯康辛州有群眾示威遊行,抗議警察打傷非洲裔,事故中有少年開槍做成兩死一傷,案件週二開審,辯方認為被告開槍打死人是出於自衛。

本案週二在威斯康辛州Kenosha開審,疑兇Kyle Rittenhouse被控5項重罪,包括一級謀殺。

他涉嫌去年8月在Kenosha殺死兩名男子及槍傷另一人,之前Kenosha發生警察槍擊事故,導致非洲裔Jacob Blake受重傷,觸發民眾示威抗議。

在兇殺案發生時,Rittenhouse只有17歲,他由伊利諾州的家居去到威斯康辛州,途中獲得一枝槍。

在週二的審訊中,有證人指當時有暴力事件,情況混亂。

證人Dominick Black說:「很多暴力和叫嚷,很多人扔東西,你大可說有人到那裡有其它原因,該處不是安全地方。」

辯方律師承認被告殺死兩名男子,以及傷及另外一人,但聲稱被告只是基於自衛而開槍。

辯方律師Mark Richards說:「證據顯示,(被告)在去年8/25的行為是合理的,當晚他被Rosenbaum(死者)攻擊。」

被告否認控罪,他的法律訴訟費用,包括200萬元的保釋金,是由右翼的保守派分子支付,被告聲稱是維持公義驅使他的行動。

本案最嚴重的罪名一旦成立,最高刑罰是終身監禁。

