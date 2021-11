Millbrae擬建6層高商住混合大樓 有居民憂塞車更嚴重（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有發展商申請在中半島Millbrae興建一棟6層高的商住混合大樓,其中一半的住宅單位將會是低於市價的可負擔單位,但有附近的居民表示擔心,這項建屋計劃會增加塞車,以及令到車位不足的問題進一步惡化。

建議中的發展計劃位於Millbrae市Broadway街1301號,就在Millbrae Pancake House附近。

發展商申請在這裡興建6層高住宅大樓,樓下有兩個商業單位,上面就會有99個住宅單位,包括開放式單位、一睡房、兩睡房以及三睡房單位,其中一半是可負擔單位,為地區收入中位數80%或以下的人士而設。

根據市府網站資料,發展商申請使用SB35引申出來的州法規,要求透過精簡程序展開發展項目,以及引用另一項加州法例,要求豁免高度限制,由5層加到6層。

市府網站資料顯示,市府正在審議這項發展計劃,居住在附近的居民也提交意見書,有居民表示支持Millbrae發展新的房屋計劃,增加住宅單位,但也有不少居民反對,指出這項發展計劃只設置24個停車位,遠遠不足以應付新住客的需要,並且會令到塞車和難找車位的問題進一步惡化。

市府將會就這項發展計劃舉行會議,邀請附近的居民參加。

