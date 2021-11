【KTSF】

星期二出版的一份醫學期刊最新研究指出,Johnson & Johnson的新型肺炎疫苗,有效率達73.6%。

研究指在今年2月至7月期間,對梅奧醫院近9,000名患者進行研究,患者全部都接種了J&J疫苗,而當中只有60人確診新型肺炎。

J&J疫苗可減少新型肺炎病毒感染,有效率超過73%,而一項臨床試驗亦發現,J&J疫苗對中度至嚴重的新型肺炎病症有效預防率達66.9%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。