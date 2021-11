【KTSF】

Facebook決定取消用於照片和影片的人臉識別軟件。

Facebook公司剛剛改名為Meta,週二公佈的取消人臉識別軟件是Facebook近期的又一轉變,原因是人臉識別主要用於用戶的數據蒐集,有洩露隱私的危險,這次計劃刪除與10億人臉部有關的數據。

幾週前,吹哨人舉報Facebook,促使嚴格審查其社交平台的潛在危害,,雖然未來幾週將停止人臉識別,但這項技術仍將在照片-眼鏡等其他領域發揮作用。

版權所有,不得轉載。