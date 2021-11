【KTSF】

聯邦航空管理局(FAA)向機師發出警告說,5G手機服務可能會對導航設備產生負面影響。

12月5日開始,5G手機服務將在全國推出,FAA發佈公告,警告飛行機組人員機內使用5G服務能會干擾高度表,由於飛行高度錶的原理是通過地面反彈無線電波來顯示飛機高度,而5G服務使用的是同一頻譜,目前FAA和聯邦通信委員會(FCC)在如何分配這些頻率上爭論不休。

與此同時,FAA也通知機師,高度錶可能會出現故障,並提醒所有乘客在飛行途中關閉手機。

